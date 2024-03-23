Путин обратился к россиянам после теракта в «Крокус Сити Холле»

В субботу, 23 марта, президент России Владимир Путин обратится к гражданам после теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Он объявил 24 марта днем общенационального траура.

В субботу, 23 марта, президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам после теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске.

Он объявил 24 марта днем общенационального траура.

По словам президента, все четверо непосредственных исполнителей теракта найдены и задержаны, они пытались скрыться и двигались в сторону Украины. Всего задержано 11 человек, ФСБ и правоохранительные органы работают над вскрытием базы террористов — устанавливают личности всех, кто им помогал.

Следствие и правоохранительные органы сделают все, чтобы установить все детали преступления, добавил глава государства.

Он назвал теракт спланированным массовым убийством мирных людей.

«Все исполнители и заказчики понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были», — подчеркнул Путин.

Напомним, в пятницу, 22 марта, в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Несколько человек ворвались с оружием внутрь, расстреляли посетителей и устроили поджог в зале. На данный момент известно о 115 погибших, цифра уточняется.

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