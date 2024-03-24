В Рязани на экранах здания МКЦ появилась проекция летящих журавлей
В день общенационального траура на здании «Крокус Сити Холл» появилась проекция в память о погибших во время теракта: клин журавлей поднимается от основания здания и улетает в небо. Такие же фото и видео появились на экранах во всех регионах страны, в том числе в Рязани.
Рязань присоединилась к траурной акции «Журавли». Об этом сообщили «Рязанские ведомости».
В день общенационального траура на здании «Крокус Сити Холл» на экранах во всех регионах России появилась проекция в память о погибших во время теракта: клин журавлей поднимается от основания здания и улетает в небо.
Рязань также присоединилась к акции «Журавли». На площади Победы у МКЦ представители молодежных организаций зажгли свечи памяти, на экранах здания появилась проекция летящих белых журавлей.
Напомним, в Рязанской области приспустили флаги в день траура по погибшим в «Крокусе».
Фото: «Рязанские ведомости»