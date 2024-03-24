Опубликован прогноз погоды на 25 марта в Рязанской области
В области будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь. Ночью и утром туман и гололедица.
Опубликован прогноз погоды на понедельник, 25 марта, в Рязанской области. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В области будет облачно с прояснениями. Прогнозируют небольшой, местами умеренный дождь, туман и гололедицу. Температура воздуха ночью 0, 5 градусов, днем 3, 8 градусов.
Ветер южной четверти, 4-9 м/с, местами порывы 9-14 м/с.
Ранее для рязанцев выпустили метеопредупреждение.