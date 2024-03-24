Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

Утром в воскресенье, 24 марта, с сохранением в первой половине дня на территории Рязанской области ожидается туман с видимостью 200 — 500 метров.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о тумане. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, утром в воскресенье, 24 марта, с сохранением в первой половине дня на территории Рязанской области ожидается туман с видимостью 200 — 500 метров.

Отмечается, что при тумане возникают снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности ДТП. Чтобы обезопасить себя во время тумана, ГУ МЧС по региону рекомендует: