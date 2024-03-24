На месте обрушившейся крыши «Крокуса» образовалась воронка

На месте обрушившейся кровли «Крокуса» образовалась воронка Видео, снятое с вертолета, опубликовали в воскресенье, 24 марта.

На месте обрушившейся крыши «Крокуса» образовалась воронка. Видео, снятое с вертолета, опубликовало РБК.

По словам издания, крыша концертного зала «Крокус Сити Холл» обрушилась после пожара. Спасатели до сих пор разбирают завалы, которые образовались из-за обрушения конструкций.

Напомним, в пятницу, 22 марта, в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Несколько человек ворвались с оружием внутрь, расстреляли посетителей и устроили поджог в зале.

Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. В Рязанской области в этот день приспустили флаги.

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