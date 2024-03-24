Для жителей Рязанской области снова выпустили метеопредупреждение

Ночью в понедельник, 25 марта, с сохранением утром и днем на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200 — 500 метров.

Для жителей Рязанской области снова выпустили метеопредупреждение. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В ведомстве отметили, что ночью в понедельник, 25 марта, с сохранением утром и днем на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200 — 500 метров.

Ранее региональное ГУ МЧС уже предупреждало рязанцев о тумане в воскресенье, 24 марта.