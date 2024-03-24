«112»: один из террористов посетил «Крокус» накануне нападения

По данным Telegram-канала, террорист ходил на один из спектаклей.

Один из террористов накануне нападения посетил мероприятие в «Крокусе». Об этом сообщил «112» со ссылкой на источник.

По данным Telegram-канала, террорист ходил на один из спектаклей. «Само собой, его вряд ли интересовала культурная составляющая. Поход был связан с организацией теракта — посмотреть планировку, расположение постов охраны и просчитать пути отхода», — написали в посте.

Как рассказал источник «112», террористы несколько раз бывали в «Крокусе».

По данным Telegram-канала Baza, фото террориста случайно сделано 7 марта фотографом, который работал в «Крокусе» в этот день и снимал посетителей. Фотограф рассказал, что узнал задержанного после поимки.

Ранее появилось видео допроса подозреваемого в теракте в Подмосковье. Все новости сюжета можно прочитать по ссылке.

Фото: Telegram-канал «112»