В соседнем с «Крокусом» зале проходил чемпионат с участием рязанских спортсменов

На соревнования приехали несколько сотен пар детей со всей России. Всех удалось эвакуировать, сообщает Вrief.

Стало известно, что в соседнем с «Крокус Сити Холлом» зале в пятницу, 22 марта, проходил чемпионат и первенство России по бальным танцам. В нем участвовали рязанские спортсмены и тренеры, сообщает телеграм-канал «Рязинформбюро».

На соревнования приехали несколько сотен пар детей со всей России. Всех удалось эвакуировать, сообщает Вrief.

Напомним, в пятницу, 22 марта, в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Несколько человек ворвались с оружием внутрь, расстреляли посетителей и устроили поджог в зале. На данный момент известно о 115 погибших, цифра уточняется.

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