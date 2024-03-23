Число жертв теракта в «Крокусе» возросло до 115
В субботу, 23 марта, на месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» при разборе завалов экстренные службы обнаружили еще тела погибших.
В субботу, 23 марта, на месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» при разборе завалов экстренные службы обнаружили еще тела погибших.
Таким образом, число погибших на данный момент составляет 115 человек, сообщает СКР.
Спасатели продолжают разбор завалов и ищут людей, работы продолжатся минимум несколько суток, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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