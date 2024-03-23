В России призвали снять мораторий на смертную казнь для террористов

Сенатор Совета Федерации Елена Афанасьева призвала снять мораторий на смертную казнь для террористов. Об этом она написала в своем Telegram-канале после событий в подмосковном Красногорске.

«Для террористов только смертная казнь! Нет оправдания ни религиозными, ни национальными причинами совершения террористических актов. Россияне ожидают от законодателя снятия моратория на применения смертной казни по ряду тяжелейших преступлений! Уже нельзя больше задвигать этот вопрос», — сообщается в посте.

Тема введения в РФ смертной казни за терроризм будет глубоко и содержательно проработана, чтобы в итоге принять в этом вопросе решение, отвечающее ожиданиям общества. Такое мнение высказал глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев, сообщает ТАСС.

Напомним, в пятницу, 22 марта, в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Несколько человек ворвались с оружием внутрь, расстреляли посетителей и устроили поджог в зале.

Число жертв достигло 133.

Все новости по теме читайте в сюжете.