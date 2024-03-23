СК: число жертв теракта в «Крокусе» увеличилось до 133

Поисковые работы продолжаются.

По данным СКР, в ходе разбора завалов в концертном зале «Крокус Сити Холл» число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Поисковые работы продолжаются.

Напомним, в пятницу, 22 марта, в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Несколько человек ворвались с оружием внутрь, расстреляли посетителей и устроили поджог в зале.

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