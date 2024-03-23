Рязанские учреждения культуры отменили развлекательные мероприятия 23 и 24 марта

Об этом сообщили в своих соцсетях театр кукол, филармония, театр драмы, цирк, библиотека имени Горького, центр народного творчества и другие.

Рязанские учреждения культуры отменили или перенесли развлекательные мероприятия, запланированные на 23 и 24 марта. Об этом сообщили в своих соцсетях театр кукол, филармония, театр драмы, цирк, библиотека имени Горького, центр народного творчества и другие.

На некоторые мероприятия билеты будут действительны на перенесенные даты, на другие их можно вернуть.

Напомним, решение отменить все массовые мероприятия в выходные приняли из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». На данный момент в нем погибли 93 человека.