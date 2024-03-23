МЧС опубликовало список пострадавших во время теракта в «Крокусе сити холле»

МЧС РФ опубликовало список пострадавших при теракте в «Крокус сити холле», который случился в пятницу, 22 марта. По состоянию на 4:00, в нем 99 человек. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек

МЧС РФ опубликовало список пострадавших при теракте в «Крокус сити холле», который случился в пятницу, 22 марта. По состоянию на 4:00, в нем 99 человек.

Согласно опубликованной информации, 84 пострадавших находятся в Москве, 15 — в Подмосковье.

Также Минздрав Московской области опубликовал официальный список госпитализированных, он обновляется онлайн. На данный момент у пользователей проблемы с его загрузкой.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них — дети, 60 взрослых и один ребенок — в тяжелом состоянии.

Напомним, накануне ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти.

Возбуждено уголовное дело о теракте.

Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.

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