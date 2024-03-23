Малков: сведений о пострадавших в теракте рязанцах нет

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел оперативный штаб и рассказал об обстановке в регионе. Об этом в субботу, 23 марта, он написал в своем телеграм-канале.

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел оперативный штаб и рассказал об обстановке в регионе. Об этом в субботу, 23 марта, он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, ситуация в регионе под контролем. Усилены меры безопасности, правоохранители работают в особом режиме.

«Мы постоянно на связи с федеральными службами и коллегами из Подмосковья и Москвы. Пока сведений о пострадавших рязанцах нет. Сообщается о задержании террористов. Но нельзя расслабляться. Правоохранители ищут пособников и всех причастных к теракту. Можно не сомневаться — найдут», — написал губернатор.

Он подчеркнул, что на выходных отменены массовые мероприятия, и призвал рязанцев отложить праздники и провести время дома с семьей.

Малков возложил цветы у стихийного мемориала на площади Победы и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

Напомним, в пятницу, 22 марта, в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Несколько человек ворвались с оружием внутрь, расстреляли посетителей и устроили поджог в зале. На данный момент известно о 115 погибших, цифра уточняется.

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