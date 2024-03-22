Рязанская полиция опубликовала видео задержания подозреваемого в убийстве племянника
Все случилось в Клепиковском районе.
Рязанская полиция опубликовала видео задержания подозреваемого в убийстве племянника.
Все случилось в Клепиковском районе.
Отмечается, что мужчины в состоянии алкогольного опьянения поссорились. 47-летний дядя палкой до смерти избил своего племянника. После того, как он перестал подавать признаки жизни, вывез тело родственника и закопал.
Напомним, ранее региональный следком сообщил, что мужчину взяли под стражу.