Рязанская полиция опубликовала видео задержания подозреваемого в убийстве племянника

Все случилось в Клепиковском районе.

Рязанская полиция опубликовала видео задержания подозреваемого в убийстве племянника.

Все случилось в Клепиковском районе.

Отмечается, что мужчины в состоянии алкогольного опьянения поссорились. 47-летний дядя палкой до смерти избил своего племянника. После того, как он перестал подавать признаки жизни, вывез тело родственника и закопал.

Напомним, ранее региональный следком сообщил, что мужчину взяли под стражу.