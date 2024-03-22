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В Рязанской области заключили под стражу москвича, подозреваемого в убийстве
Мужчина 1990 года рождения пропал без вести в 2023 году.

Рязанские следователи совместно с УУР УМВД России по региону раскрыли убийство москвича, пропавшего в 2023 году. Об этом сообщило региональное СУ СК России.

По первоначальной информации, потерпевший 1990 года рождения в ночь на 7 сентября вместе с неизвестными уехал из дома своего дяди. С этого момента о его местонахождении не было известно. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По делу допросили свидетелей, назначены более десяти судебных экспертиз.

В результате выяснилось, что преступление совершил дядя потерпевшего. Первоначально тот дал ложные показания. Его задержали и заключили под стражу.

Следователи установили, что 6 сентября 2023 года в дачном доме пьяные родственники поссорились. Подозреваемый забил племянника палкой. После того, как потерпевший перестал подавать признаки жизни, мужчина вывез труп родственника за пределы населенного пункта и закопал. Палку он сжег.

Через неделю после убийства мужчина приехал и тайно проник в дачный дом матери в Тверской области. Там он оставил ноутбук и другие личные вещи племянника, создав иллюзию, что молодой человек жив и заезжал в дом бабушки.

Следствие установило обстоятельства исчезновения мужчины. Позже подозреваемый дал признательные показания и показал, где скрыл тело.

Проведение процессуальных действий продолжается.