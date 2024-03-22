Песков сообщил, что Путин сразу доложили о теракте в «Крокусе»

«Владимиру Путину было доложено о теракте в „Крокусе“ в первые минуты произошедшего. Президент дал все необходимые указания в связи с произошедшим», — заявил Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что Путин сразу доложили о теракте в «Крокусе». Об этом пишет РИА Новости.

«Владимиру Путину было доложено о теракте в „Крокусе“ в первые минуты произошедшего. Президент дал все необходимые указания в связи с произошедшим», — заявил Дмитрий Песков.

Ранее власти Украины заявили о том, что не причастны к теракту в Москве.