Подоляк: Украина не причастна к теракту в «Крокус Сити Холл»

Советник главы офиса Зеленского Подоляк утверждает, что Украина не причастна к ЧП в «Крокус Сити Холле»

Советник главы офиса Зеленского Подоляк утверждает, что Украина не причастна к ЧП в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет RT.

Трагедию также прокомментировал Дмитрий Медведев.

«Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе — невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы», — написал политик в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось о задержании одного из террористов.