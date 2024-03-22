Глава военного комитета НАТО заявил, что альянс готов к конфликту с Россией

«Готовы ли мы? Ответ — да! Это наша главная задача — быть готовыми», — заявил он.

Глава военного комитета НАТО заявил, что альянс готов к конфликту с Россией. Об этом пишет ТАСС.

В пятницу, 22 марта, глава Военного комитета альянса Роб Бауэр заявил, что страны НАТО готовы к конфликту с Россией.

«Готовы ли мы? Ответ — да! Это наша главная задача — быть готовыми. Если это случится сегодня, тогда придется драться с тем, что у тебя есть. Это всегда комбинация готовности на сегодняшний день и одновременно улучшение возможностей для будущего», — сказал Бауэр.

Он отметил, что на Украине нет войск НАТО и нет планов размещать их там.

«Но если отдельная страна решит разместить там свои войска, она должна понимать, что это будет связано с остальным альянсом», — подчеркнул Бауэр.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия находится в состоянии войны.