Песков: Россия находится в состоянии войны

Об этом пресс-секретарь Владимира Путина заявил в интервью «Аргументам и фактам».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия находится в состоянии войны. Слова представителя Кремля приводит АИФ.

«Это специальная военная операция де-юре, но де-факто, фактически, для нас это превратилось в войну после того, как коллективный Запад все больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации», — сказал Песков.