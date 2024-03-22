СК закончил расследование дела о гибели рабочего на мусорном полигоне под Рязанью

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу

В Рязанском районе завершили расследование уголовного дела по факту смерти рабочего на полигоне ТБО. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Все произошло ноябре 2022 года на полигоне твердых бытовых отходов в Рязанском районе. Машинист экскаватора, не убедившись в том, что его коллега находится в безопасной зоне от работающего погрузочно-разгрузочного механизма, чистил кузов самосвала ковшом экскаватора. В результате его действий задний борт самосвала раскачался и травмировал его мужчину, который наблюдал за ходом работ. От полученных травм рабочий погиб.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в сообщении.