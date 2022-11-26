Под Рязанью на полигоне ТБО ковшом экскаватора убило мужчину

В Рязанском районе в субботу, 26 ноября, на мусорном полигоне в результате травмирования ковшом экскаватора погиб рабочий 1962 года рождения. Проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.