Под Рязанью на полигоне ТБО ковшом экскаватора убило мужчину
В Рязанском районе в субботу, 26 ноября, на мусорном полигоне в результате травмирования ковшом экскаватора погиб рабочий 1962 года рождения. Проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
В Рязанском районе в субботу, 26 ноября, на мусорном полигоне в результате травмирования ковшом экскаватора погиб рабочий 1962 года рождения. Проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Рязанский межрайонный следственный отдел по области организовал доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.