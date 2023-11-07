Сроки реставрации рязанской гимназии № 2 продлили

Сроки реставрации рязанской гимназии № 2 продлили. Об этом сообщила региональная инспекция по охране ОКН в комментариях у Павла Малкова.

Рязанка поинтересовалась, когда закончат ремонт в здании гимназии № 2. Инспекция по охране ОКН Рязанской области отметили, что Минкультуры России продлили контракт с подрядчиком на продолжение работ до конца июня 2024 года.

Напомним, рязанская мэрия отмечала в 2022 году, что реставрация в гимназии закончится в конце июня 2023 года.

Позже региональный министр образования Ольга Щетинкина сообщила, что работы завершат в четвертом квартале 2023 года.