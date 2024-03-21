Никиту Кологривого арестовали на семь суток

Напомним, актер устроил дебош и покусал официантку в ресторане Новосибирска. После этого его задержали и отправили в спецприемник.

Никиту Кологривого арестовали на семь суток. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Суд Новосибирска дал Никите Кологривому семь суток ареста за пьяный дебош в ресторане. Отмечается, что обвинение просило 15.

Напомним, актер устроил дебош и покусал официантку в ресторане Новосибирска. После этого его задержали и отправили в спецприемник.