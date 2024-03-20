Никиту Кологривого отправили в спецприемник

Актера отправили в спецприемник, в котором он будет ждать суда, назначенного на 21 марта.

Никиту Кологривого отправили в спецприемник. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, Кологривого отправили в спецприемник, в котором он будет ждать суда, назначенного на 21 марта.

По статье 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве артисту грозит штраф до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.

Напомним, его задержали после того, как он устроил дебош в ресторане Новосибирска.