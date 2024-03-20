В Рязани от хозяйки захламленной квартиры потребовали убрать мусор

По словам представителей ведомства, в квартире зарегистрировано три человека, однако там никто не живет.

В Рязани от хозяйки захламленной квартиры потребовали убрать мусор. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе мэрии.

По словам представителей ведомства, в квартире зарегистрировано три человека, однако там никто не живет. Хозяйке квартиры направили требование привести помещение в нормальное состояние до 1 апреля.

Напомним, рязанка рассказала о квартире на улице Урицкого, дом № 67, которая полностью завалена мусором.