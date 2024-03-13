Рязанка рассказала о соседской квартире, которая полностью завалена мусором

Отмечается, что узнали о антисанитарии в жилище, когда произошел прорыв трубы.

Рязанка рассказал о соседской квартире, которая полностью завалена мусором. Об этом девушка рассказала редакции РЗН.Инфо.

«Проживаю на улице Урицкого, 67. Сосед снизу устроил свалку у себя в квартире, но сейчас он находится в местах лишения свободы, квартира муниципальная», — написала она.

Отмечается, что узнали об антисанитарии в жилище, когда произошел прорыв трубы.

«За зиму все замерзло, но идет тепло, уже проходя мимо квартиры начинается вонь. В управлении энергетики ЖКХ администрации сказали, что никакой угрозы нет. Но у меня начинают проседать полы», — заключила жительница.