В России с 1 июля заработает реестр многодетных семей

Ранее Владимир Путин подписал указ о статусе многодетных семей и мерах поддержки для них

В России с 1 июля заработает реестр многодетных семей. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова.

Ранее Владимир Путин подписал указ о статусе многодетных семей и мерах поддержки для них. Согласно документу, им гарантировано предоставление пособий, мер поддержки в сфере трудовых отношений, а также досрочное назначение страховой пенсии для женщин.