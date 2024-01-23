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Путин подписал указ, закрепляющий единый статус многодетной семьи
Документ определяет меры поддержки для данной категории на федеральном уровне.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определяет меры поддержки для них. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, пишет ТАСС.

Ранее в России не было единого подхода к определению такого статуса, он не закреплялся законодательно. Регионы были вправе самостоятельно определять критерии многодетности.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею установить единое определение многодетной семьи в России.

Минтруд предложил считать семью многодетной, если в ней воспитывается трое и более несовершеннолетних детей, включая находящихся под опекой.