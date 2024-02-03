Рязанский студент прошел слепое прослушивание в шоу «Голос»

На Первом канале в пятницу, 2 февраля, в эфир вышел выпуск 12-го сезона шоу «Голос». На сцене выступил житель Рязани Мажд Акрут.

На Первом канале в пятницу, 2 февраля, в эфир вышел выпуск 12-го сезона шоу «Голос». На сцене выступил студент из Рязани Мажд Акрут.

Студент Рязанского медуниверситета исполнил песню Стинга Desert Rose. Песня вошла в альбом Brand New Day 1999 года и рассказывает об изгнании Адама из рая.

К исполнителю повернулись все члены жюри.

Напомним, ранее сообщалось, что Акрут Мажд родился в Тунисе в семье учителей и три раза выигрывал конкурс «Российская студенческая весна».