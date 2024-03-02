Стала известна причина возгорания автомобиля на улице Полина

Автомобиль рязанца сгорел из-за замыкания проводки. Об этом сообщил в соцсетях хозяин иномарки.

Автомобиль рязанца сгорел из-за замыкания проводки. Об этом сообщил в соцсетях хозяин иномарки.

«Мы не унываем. Главное, что все живы», — написал владелец сгоревшей машины Jeep.

Напомним, машина сгорела в субботу, 2 марта, на улице Полина. Ранее видео и фото с места происшествия прислали РЗН. инфо очевидцы. В МЧС рассказали подробности пожара.