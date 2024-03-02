В МЧС рассказали о сгоревшей легковушке возле «Метропарка»

Стали известны подробности пожара, в котором сгорела легковушка. Вызов поступил в субботу, в 9:28, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Стали известны подробности пожара, в котором сгорела легковушка. Вызов с улицы Полина, 1 поступил в субботу, в 9:28, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пожар ликвидировали в 10:00 на площади 4 кв. м. На месте работали шесть человек.

Пострадавших нет.

Напомним, ранее фото и видео с места ЧП прислали РЗН. инфо очевидцы.