В МЧС рассказали о сгоревшей легковушке возле «Метропарка»
Стали известны подробности пожара, в котором сгорела легковушка. Вызов поступил в субботу, в 9:28, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Стали известны подробности пожара, в котором сгорела легковушка. Вызов с улицы Полина, 1 поступил в субботу, в 9:28, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Пожар ликвидировали в 10:00 на площади 4 кв. м. На месте работали шесть человек.
Пострадавших нет.
Напомним, ранее фото и видео с места ЧП прислали РЗН. инфо очевидцы.