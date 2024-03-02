Момент взрыва в небе над Петербургом попал на видео
В доме на Пискаревском проспекте повреждены несколько квартир. Жильцов эвакуировали.
Момент взрыва беспилотника в Санкт-Петербурге попал на видео. Кадры публикует Shot.
В доме на Пискаревском проспекте повреждены несколько квартир. Жильцов эвакуировали.
По данным Baza, поврежденный дом находится в километре нефтебазы «Ручьи».
По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. На месте происшествия в Красногвардейском районе работают МЧС и сотрудники силовых ведомств.
Напомним, беспилотник врезался в жилой дом утром в субботу, 2 марта.