В Петербурге беспилотник врезался в жилой дом

По словам очевидцев, они увидели яркую вспышку в небе и услышали звук взрыва.

В Санкт-Петербурге дрон попал в дом на Пискаревском проспекте. Видео опубликовал Mash в субботу, 2 марта. По предварительной информации, пострадавших нет.

По словам очевидцев, они увидели яркую вспышку в небе и услышали звук взрыва. Рядом с одной из пятиэтажек обнаружили обломки предположительно беспилотника.

На месте находятся экстренные службы. Выясняется официальная информация.