В Петербурге беспилотник врезался в жилой дом
По словам очевидцев, они увидели яркую вспышку в небе и услышали звук взрыва.
В Санкт-Петербурге дрон попал в дом на Пискаревском проспекте. Видео опубликовал Mash в субботу, 2 марта. По предварительной информации, пострадавших нет.
По словам очевидцев, они увидели яркую вспышку в небе и услышали звук взрыва. Рядом с одной из пятиэтажек обнаружили обломки предположительно беспилотника.
На месте находятся экстренные службы. Выясняется официальная информация.