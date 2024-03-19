ВС РФ освободили село Орловка на авдеевском направлении

«Населенный пункт Орловка в ДНР освобожден на авдеевском направлении», — сообщило Минобороны.

ВС РФ освободили село Орловка на авдеевском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Населенный пункт Орловка в ДНР освобожден на авдеевском направлении», — сообщило Минобороны.

В министерстве рассказали, что украинские войска за сутки потеряли в совокупности до 570 человек.

ВС РФ улучшили положение по переднему краю на авдеевском, херсонском и купянском направлениях, а также заняли более выгодные рубежи на донецком.

Российские средства ПВО за сутки сбили 143 украинских БПЛА и 38 реактивных снарядов.

Ранее российские военные уничтожили несколько групп украинских диверсантов.