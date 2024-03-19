Российские военные уничтожили несколько групп украинских диверсантов
ВС РФ уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ у границ Курской области ударами планирующих бомб. Также украинские ДРГ уничтожили в лесном массиве приграничного с Белгородской областью района.
Российские военные уничтожили несколько групп украинских диверсантов. Об этом сообщает Минобороны РФ во вторник, 19 марта.
ВС РФ уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ у границ Курской области ударами планирующих бомб. Также украинские ДРГ уничтожили в лесном массиве приграничного с Белгородской областью района.