Российские военные уничтожили несколько групп украинских диверсантов

ВС РФ уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ у границ Курской области ударами планирующих бомб. Также украинские ДРГ уничтожили в лесном массиве приграничного с Белгородской областью района.