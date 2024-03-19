В Клепиковском районе отремонтируют дорогу, по которой отказывались ехать водители

К работам приступят с 1 апреля.

В Клепиковском районе участок дороги «Золотое кольцо» начнут ремонтировать в апреле. Об этом во вторник, 19 марта, на заседании правительства сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Павел Супрун.

«Мы вчера [18 марта] связались с Росавтодором и с подрядной организацией, которая стала победителем в конкурсной процедуре. С 1 апреля они планируют приступить к работам», — сказал Супрун.

В Минтрансе Рязанской области РЗН. Инфо рассказали, что жалобы на данный участок дороги от жителей в 2024 году не поступали. В ведомстве добавили, что альтернативного пути в Касимов по Клепиковскому району нет.

Напомним, рязанский гид Паначева рассказала, что ей поступила жалоба от туроператора. По его словам, автобус из Рязани в Касимов не могли найти из-за того, что на участке дороги от Клепиков до Тумы ямы. Водители отказывались ехать по ней.