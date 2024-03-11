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Рязанский гид пожаловалась на состояние дороги до Касимова
По словам Ксении Паначевой, из-за того, что водители отказываются ехать по аварийному участку трассы, приходится отменять поездки.

Туроператор не смог найти автобусы из Рязани в Касимов из-за состояния участка дороги. Об этом заявила гид Ксения Паначева на странице в соцсетях.

«Сегодня мне написал туроператор, который формирует группы, и сообщил, что не может найти автобус из Рязани в Касимов. Все наши постоянные водители отказываются ехать. Ни за какие деньги. Все потому, что участок дороги от Клепиков до Тумы просто убит, одни ямы. Дорога опасна и для транспорта, и для людей, которых этот самый транспорт перевозит», — написала Паначева.

По ее словам, дорога год находится в аварийном состоянии. Жалобы в ведомства, уточняет Паначева, не повлияли. «Минтранс на протяжении всего года шлет отписки, ссылаясь на то, что эта дорога не в их ведомстве. Хотя меня, как обычного жителя, вообще не должно волновать в чьем подчинении и ведомстве что находится. Дорога проходит по территории Рязанской области. И точка!» — сказала гид. Она отметила, что дорога является единственной, связывающей многие населенные пункты.

«Сейчас мы отменим все поездки в Касимов, снимем брони в гостинице и музеях, аннулируем заказы на питание. Вот так мы развиваем внутренний туризм», — написала Паначева.