В Госдуму внесли закон о штрафах для водителей электросамокатов за нарушения ПДД

Например, санкцию в размере 30 тысяч рублей установят за употребление водителем СИМ алкогольных напитков, наркотических и психотропных веществ.

В Госдуму внесли закон о штрафах за нарушение ПДД для водителей использующих средства индивидуальной мобильности (СИМ), в частности, электросамокаты и гироскутеры. Документ размещен в думской базе данных. Об этом пишет ТАСС.

Новыми положениями предлагается дополнить статью 12.27 КоАП РФ. Штраф от одной до полутора тысяч рублей может быть введен за оставление места дорожно-транспортного происшествия.

Штраф в размере 30 тысяч рублей установят за употребление водителем СИМ алкогольных напитков, наркотических и психотропных веществ.

Также предлагается распространить действующую норму о штрафе в тысячу рублей за невыполнение обязанностей в связи с ДТП.