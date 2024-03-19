Опубликованы новые снимки с места наезда поезда на «Ладу» в Ухоловском районе

Авария произошла в понедельник, 18 марта, в 13:00, недалеко от деревни Арженеевка.

В сети появились новые фотографии с места наезда поезда на Lada Largus в Ухоловском районе. Информацию опубликовало издательство «Пресса».

Авария произошла в понедельник, 18 марта, в 13:00, недалеко от деревни Арженеевка.

По предварительной версии, 43-летний водитель из Шацкого района ехал со стороны села Смолеевка. Он выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист пытался затормозить, однако столкновения избежать не удалось.

Автомобиль перевернулся. Водитель получил незначительные травмы, ему оказали медицинскую помощь на месте.