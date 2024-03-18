На переезде в Рязанской области поезд сбил автомобиль
ДТП случилось в понедельник, 18 марта, на ж/д переезде между станциями Кензино и Желобово.
На переезде в Рязанской области поезд сбил автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Куйбышевская ЖД».
ДТП случилось в понедельник, 18 марта, на ж/д переезде между станциями Кензино и Желобово. Водитель легковушки выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом и столкнулся с ним.
По предварительной информации, в результате ДТП водитель автомобиля не пострадал.