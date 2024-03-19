Дело об убийстве мужчины на улице Радищева в Рязани направили в суд

Убийство произошло в апреле прошлого года

Дело об убийстве мужчины на улице Радищева в Рязани направили в суд. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Убийство произошло в апреле прошлого года. Трое мужчин выпивали на улице Радищева. В какой-то момент между ними произошел конфликт и один из них нанес другому множественные удары ножом, руками и ногами в область головы и туловища. Пострадавший скончался в больнице.

Заместитель прокурора Рязанской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух рязанцев. Уголовное дело направлено в суд.

Отмечается, что мужчинам может грозить пожизненный срок.

Ранее сообщалось, что молодые люди забили своего знакомого из-за бутылки водки.