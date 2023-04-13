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В Рязани двое пьяных мужчин убили знакомого

Двух рязанцев осудят за убийство. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

В преступлении обвиняют рязанцев 1988 и 2004 годов рождения.

По данным следствия, 3 апреля 2023 года около дома на улице Радищева в Рязани пьяные обвиняемые в ходе бытового конфликта ударили знакомого ножом и фрагментом разбитой бутылки в область грудной клетки. Также они били его ногами по голове и туловищу. От полученных травм потерпевший умер, несмотря на оказанную помощь.

Преступление было раскрыто по горячим следам. Причастных к нему задержали. Их заключили под стражу.

По уголовному делу назначены экспертизы, идет сбор и закрепление доказательств.