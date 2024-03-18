В Рязани на Первомайском проспекте маршрутка столкнулась с легковушкой

Авария случилась в понедельник, 18 марта, около остановки «Дом художника».

В Рязани на Первомайском проспекте маршрутка столкнулась с легковушкой. Об этом сообщили в группе «Автоблог Рязань».

Авария случилась в понедельник, 18 марта, около остановки «Дом художника». Столкнулись маршрутка и легковушка.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что пострадавших в ДТП нет. Проводится проверка.

Ранее в Рязани маршрутка врезалась в дерево, пострадали пять человек.