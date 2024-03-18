Грекову и Петиной продлили содержание в московских СИЗО

Содержание под стражей обоим подсудимым продлили до 22 июня 2024 года.

В понедельник, 18 марта, в Басманном суде продлили содержание в СИЗО бывшему вице-губернатору Игорю Грекову и экс-сенатору и бывшему замминистра здравоохранения Рязанской области Ирине Петиной. Об этом редакции РЗН. инфо сообщили в пресс-службе суда.

Содержание под стражей обоим подсудимым продлили до 22 июня 2024 года.

Напомним, их обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Ранее стало известно, что их дела перестанут рассматривать в Рязани и переведут в Москву.