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ЕС согласовал новые санкции против России из-за смерти Навального*
Напомним, Навальный* умер в колонии в феврале этого года. Его похоронили на Борисовском кладбище в Москве.

ЕС согласовал новые санкции против России из-за смерти Навального*. Об этом сообщает URA.RU.

В понедельник, 18 марта, глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что страны Евросоюза согласовали новые санкции против России из-за смерти Алексея Навального*.

«Мы одобрили санкции против людей и институтов в связи со смертью Навального* в рамках ограничительных мер в отношении России», — заявил министр.

Напомним, Навальный* умер в колонии в феврале этого года. Его похоронили на Борисовском кладбище в Москве. Позже стало известно о планах ЕС на новые санкции из-за смерти оппозиционера.

*включен российскими властями в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России.