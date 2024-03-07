Bloomberg: Евросоюз введет новые санкции из-за смерти Алексея Навального*
Согласно черновику проекта, в список войдут 35 физических лиц и два юридических.
Евросоюз введет новые санкции из-за смерти Алексея Навального*. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Согласно черновику проекта, в список войдут 35 физических лиц и два юридических. Отмечается, что среди них чиновники, судьи, сотрудники колоний ИК-3 и ИК-6. Список имен агентство не приводит.
Напомним, Алексей Навальный* умер 16 февраля в исправительной колонии в поселке Харп.
*включен российскими властями в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России