В Рязани задержали иноагента Софию Иванову

По данным издания, всего задержанных четверо.

В Рязани по дороге на избирательный участок задержали правозащитницу Софию Иванову *.

Об этом пишет интернет-газета «Вид сбоку». По данным издания, всего задержанных четверо. Это общественники Иванова*, Бехтольд, Шестаков, Ежов. С них взяли объяснения по делам о контрактном мошенничестве и уличном грабеже, в которых фигурируют якобы похожие на них люди.

Через несколько часов задержанных отпустили.

* признана Минюстом иноагентом.