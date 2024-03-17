В Рязани задержали иноагента Софию Иванову
По данным издания, всего задержанных четверо.
В Рязани по дороге на избирательный участок задержали правозащитницу Софию Иванову *.
Об этом пишет интернет-газета «Вид сбоку». По данным издания, всего задержанных четверо. Это общественники Иванова*, Бехтольд, Шестаков, Ежов. С них взяли объяснения по делам о контрактном мошенничестве и уличном грабеже, в которых фигурируют якобы похожие на них люди.
Через несколько часов задержанных отпустили.
* признана Минюстом иноагентом.