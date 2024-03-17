В Рязани по пути на избирательные участки задержали двух общественных активистов

В Рязани по дороге на избирательные участки в разных местах задержали двух общественных активистов Александра Бехтольда и Михаила Шестакова. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщил «Вид Сбоку».

По информации издания, мужчины участвовали «в оппозиционных мероприятиях и в наблюдении за выборами».

Отмечается, что задержания прошли перед 12:00. «При этом свидетельств о том, что где-то на участках в Рязани в это время образовывались скопления людей, нет», — говорится в сообщении.

Ранее появилось видео задержания мужчины у избирательного участка около школы № 71. В Telegram-канале «Усы Зизина» сообщили, что это был Дмитрий Ежов. Он младший брат общественного активиста Сергея Ежова.

Официальных данных о произошедшем нет.