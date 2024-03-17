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Памфилова: После порчи урн с бюллетенями желающих проголосовать стало больше
Также глава ЦИК после выборов пообещала рассказать «о вопиющих попытках противодействия выборам президента».

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала, что после порчи урн с бюллетенями желающих проголосовать стало больше.

Также она после выборов пообещала рассказать «о вопиющих попытках противодействия выборам президента». Ее слова приводит ТАСС.

Случаи порчи бюллетеней в урнах Памфилова назвала «жалкими и смешными потугами зеленчиков Зеленского».

Напомним, накануне Памфилова заявляла, что в результате вылитых жидкостей и попыток поджогов безвозвратно испорчено 214 бюллетеней.